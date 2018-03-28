"Интер" практически оформил три летних своих подписания

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"Интер" практически оформил три летних своих подписанияМиланский "Интер" практически оформил уже три летних своих подписания, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "нерадзурри" близки к подписанию контрактов с защитником римского "Лацио" Стефаном де Вреем и полузащитником туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа, которые уже этим летом станут свободными агентами. Кроме того, итальянский гранд также практически согласовал за 25 миллионов евро трансфер форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Напомним, "Интер" поборется с "Ювентусом" за талантливого уругвайца. | soccernews.ru

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