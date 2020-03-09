"Интер" практически окончательно выпал из борьбы за Скудетто! В матче без зрителей "Ювентус" выглядел гораздо острее и заслужено заскочил на вершину Серии "А"

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"Интер" практически окончательно выпал из борьбы за Скудетто! В матче без зрителей "Ювентус" выглядел гораздо острее и заслужено заскочил на вершину Серии "А"

Итальянский футбол находится в плену коронавирусного переполоха! Поединок "Интера" и "Ювентуса" выглядел одним из самых интересных в сезоне, но главной интригой стали не замыслы тренеров, а то, состоится ли Дерби Италии вообще. В итоге его все-таки провели – на неделю позже и без зрителей. Обе команды ведут борьбу с "Лацио" за чемпионство. Такого классного сезона в Серии "А" ждали давно! "Ювентус" активнее начал матч и создал ряд хороших моментов. Хандановичу сразу пришлось спасать "Интер" – Де Лигт головой замыкал подачу с углового. Роналду проверил бдительность голкипера дальним выстрелом, а потом вывел на удар Матюиди, однако словенец снова сыграл на отлично. "Старая синьора" доминировала в контроле мяча и проходила редуты "Интера" – персональный прессинг Антонио Конте регулярно проваливался.
В середине тайма "нерадзурри" постепенно начали выравнивать игру. Сначала были неточны удары Бареллы и Кандревы, потом острее бил Брозович. Щесны вытащил мяч из угла, когда хорват получил пас от Мартинеса и разрядил пушку из-за пределов штрафной. Преимущество "Ювентуса" исчезло, "Интер" уже играл на равных, хотя и создавал менее острые моменты. К концу первой половины встречи лучший шанс забить после стандарта имел Бонуччи. После перерыва "Интер" вообще закрепился на чужой половине, установив тотальное владение мячом. Однако конвертировать это все в моменты не удавалось. Зато "нерадзурри" получили гол в свои ворота: Сандро прокинул мяч на Матюиди, тот прострелил во вратарскую на Роналду, мяч отскочил к Рэмзи, а валлиец загнал его в сетку. Гол, который не вытекал из тогдашней картины игры и полностью изменил ее картину!
Поведя в счете, "Ювентус" вернул мяч в свое распоряжение, классно комбинировал и создавал давление на ворота Хандановича. Почти все атаки завершались неудачными ударами Роналду – Криштиану явно ними злоупотреблял. Хозяева удвоили счет в результате проблеска гениальности от Дибалы, который вышел на последние полчаса. Пауло роскошно принял диагональ, сместился в центр, обыгрался с Рэмзи и послал мяч в угол внешней частью стопы. Антонио Конте попытался перевернуть игру заменами – на поле появились Эриксен, Гальярдини и Санчес. "Интер" отвоевал мяч, но с завершением атак было затруднительно. Единственный по-настоящему опасный эпизод возник благодаря активности Весино. Хавбек запрессинговал "бьянконери" на фланге, вышел на оперативный простор и дал "ядро" под удар Эриксену – датчанин пробил над воротами. До финального свистка Ювентус полностью контролировал ситуацию, пресекая атаки "Интера" в зародыше. На последних минутах Роналду мог сделать счет разгромным, но не попал в дальний угол. "Старая синьора" довела дело до логической победы, набрала 63 очка и вернулась на вершину Серии "А". "Интер" с 54 зачетными баллами остался третьим в таблице – шансы на чемпионство резко уменьшились!

Сарри переиграл Конте в тактической битве!

Нынешний "Юве" имеет мощный и длинный состав, чего нельзя с той же уверенностью сказать о "Интере". Чемпионские надежды миланцев сконцентрированы на тренере –Антонио Конте доносит свои идеи футболистам быстрее, чем Маурицио Сарри. Как следствие, "нерадзурри" до марта оставались в борьбе за Скудетто, ровно проходя дистанцию. Однако, из 4 поединков против прямых конкурентов ("Ювентуса" и "Лацио") они проиграли 3. Из-за недостатка класса в топ-матчах "Интер" за две недели выпал из перечня претендентов на титул – уже -9 очков от лидера, пусть и с игрой в запасе. Сарри хорошо подготовился к Дерби Италии. Его команда, за исключением нескольких временных отрезков, контролировала игру. "Ювентус" зажимал "Интер" в его владениях, строил интересные атаки, а после потерь грамотно блокировал соперника контрпрессингом – 55% отборов хозяева провели на чужой половине.
"Интер" перехватывал инициативу и даже попытался повозить "Юве" на старте второго тайма, однако это продолжалось совсем недолго. Гости немало били по воротам Щесны и выдали статистику, которую не стыдно показать людям (17:13 по ударам). Впрочем, если копнуть глубже, увидим низкое качество: всего 4 выстрела из пределов штрафной площадки (у "Юве" – 11), только один удар потянул на более 0.05 xG. Возникала иллюзия равной игры, хотя "Ювентус" острее атаковал и не подпускал к своим воротам. "Бьянконери" изолировали ударную пару форвардов "Интера". Лукаку и Мартинес (в сумме сыграли 170 минут) вдвоем реже встречались с мячом, чем Дибала (не провёл на поле и полчаса). Аргентинец, к слову, затмил и одновременно спас Роналду. Криш проводил 1000-й матч в карьере и очень хотел отличиться (9 раз бил по воротам). Но так и не сумел, потеряв 11-матчевую голевую серию в матчах Серии "А". К его счастью, главной темой стали не плохие авантюрные удары, а сольный проход партнера. Появление Дибалы со скамейки запасных вообще показательно. Сарре выпустил футболиста, который усилил игру команды и самостоятельно создал эффектный гол. Тогда как Конте бросил в бой игроков, которые не добавили конструктива атакам и выглядели просто не готовыми к матчу такого уровня. У "Интера" банально слабее подбор исполнителей. Как количественно, так и качественно. Миланский центр поля сегодня значительно уступал центрхавам "Ювентуса". Очень приятное впечатление произвели Рэмзи и Бентанкур!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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