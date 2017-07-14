"Интер" предлагает "МЮ" обменять Перишича на Мартиаля

Теги антони мартиальманчестер юнайтединтер миланиван перишич

"Интер" предлагает "МЮ" обменять Перишича на Мартиаля

"Интер" не против обменять хавбека Ивана Перишича на нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" не собирается отпускать Перишича в "МЮ" менее чем за 55 миллионов евро, но будет не против если в сделку будет включен Мартиаль.

В прошлом сезоне Мартиаль провел 42 матча и забил 8 голов.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" хочет обменять Дармиана на Перишича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов