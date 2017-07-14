"Интер" предлагает "МЮ" обменять Перишича на Мартиаля

"Интер" не против обменять хавбека Ивана Перишича на нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" не собирается отпускать Перишича в "МЮ" менее чем за 55 миллионов евро, но будет не против если в сделку будет включен Мартиаль.

В прошлом сезоне Мартиаль провел 42 матча и забил 8 голов.

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