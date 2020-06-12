"Интер" предлагал "Локомотиву" скидку на Жоау Мариу, но клуб скрыл это от "РЖД"
Руководство московского "Локомотива" схитрило, чтобы не выкупать у "Интера" полузащитника Жоау Мариу.
По информации "СЭ", миланский клуб выразил готовность отпустить португальца в Россию на постоянной основе за 12 миллионов евро, при этом разбив выплаты равными долями на три года.
Однако боссы "железнодорожников" донесли до "РЖД" совершенно другие данные - что "Интер" настаивает на 18 миллионах и не собирается идти на уступки.
В итоге в госкорпорации решили не тратиться на Мариу,посчитав его слишком дорогим.
В текущем сезоне хавбек провёл за "Локомотив" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
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