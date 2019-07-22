"Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" два варианта по трансферу Лукаку
"Интер" по-прежнему хочет купить бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и предложил англичанам два варианта по трансферу игрока, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб предлагает за форварда 78 миллионов евро либо 55 миллионов евро и хорватского полузащитника Ивана Перишича. Реакция "МЮ" пока неизвестна, но ранее сообщалось, что английский клуб хочет получить за бельгийца 89 миллионов евро.
26-летний Лукаку выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. Всего форвард провел за манкунианцев 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
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