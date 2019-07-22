"Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" два варианта по трансферу Лукаку



"Интер" по-прежнему хочет купить бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и предложил англичанам два варианта по трансферу игрока, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предлагает за форварда 78 миллионов евро либо 55 миллионов евро и хорватского полузащитника Ивана Перишича. Реакция "МЮ" пока неизвестна, но ранее сообщалось, что английский клуб хочет получить за бельгийца 89 миллионов евро.

26-летний Лукаку выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. Всего форвард провел за манкунианцев 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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