"Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен хавбеками

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"Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен хавбеками

Во время летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" и "Интер" могут совершить обмен футболистами, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "нерадзурри" хотят заполучить Неманью Матича и готовы включить в сделку по нему Раджу Наингголана.

Миланский клуб помимо прав на бельгийского полузащитника собирается доплатить "красным дьяволам" более 11 миллионов евро.

Стоит отметить, что рыночная стоимость обоих игроков практически идентичная: 30 миллионов евро - у Матича, и 28 миллионов - у Наингголана.

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