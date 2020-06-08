"Интер" предложил новый контракт таланту из академии

"Интер" намерен продлить контракт с нападающим Себастьяно Эспозито, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту соглашение до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить 500 тысяч евро в год.

17-летний Эспозито является воспитанником "Интера". За основной состав "нерадзурри" он провел 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра. | http://soccernews.ru