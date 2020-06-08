"Интер" предложил новый контракт таланту из академии

Теги интер милансебастьяно эспозито

"Интер" предложил новый контракт таланту из академии

"Интер" намерен продлить контракт с нападающим Себастьяно Эспозито, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту соглашение до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить 500 тысяч евро в год.

17-летний Эспозито является воспитанником "Интера". За основной состав "нерадзурри" он провел 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 июня

Главные новости дня: 7 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов