"Интер" предложил Санчеса клубу АПЛ

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"Интер" предложил Санчеса клубу АПЛ Фото: инстаграм Алексиса Санчеса

"Интер" намерен избавиться от вингера Алексиса Санчеса.

По сведениям Daily Mail, услуги 33-летнего чилийца были предложены английскому "Эвертону". Клуб пока не ответил на это предложение.

Напомним, что Санчес ранее уже играл в АПЛ за "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне на счету Санчеса три гола два ассиста в 16 матчах.

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