"Интер" предложит "Арсеналу" обмен Эриксена на Торрейру

Миланский "Интер" ищет возможности для обмена хавбека Кристиана Эриксена. Один из вариантов - полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра, сообщает Tuttosport.

Датчанин не смог свою лучшую игру в составе итальянского гранда и может покинуть команду уже зимой.