"Интер" предложит "Арсеналу" обмен Эриксена на Торрейру
Миланский "Интер" ищет возможности для обмена хавбека Кристиана Эриксена. Один из вариантов - полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра, сообщает Tuttosport.
Датчанин не смог свою лучшую игру в составе итальянского гранда и может покинуть команду уже зимой.
Лукас Торрейра начал сезон на правах аренды в "Атлетико". В сезорне 2020/2021 у 24-летнего уругвайца в общей сложности 13 сыгранных матчей, в которых он сумел забить один мяч и отдать голевую передачу.
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