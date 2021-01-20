"Интер" предложит "Арсеналу" обмен Эриксена на Торрейру

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"Интер" предложит "Арсеналу" обмен Эриксена на ТоррейруМиланский "Интер" ищет возможности для обмена хавбека Кристиана Эриксена. Один из вариантов -  полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра, сообщает Tuttosport.

Датчанин не смог свою лучшую игру в составе итальянского гранда и может покинуть команду уже зимой. 

Лукас Торрейра начал сезон на правах аренды в "Атлетико". В сезорне 2020/2021 у 24-летнего уругвайца в общей сложности 13 сыгранных матчей, в которых он сумел забить один мяч и отдать голевую передачу.

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