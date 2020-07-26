"Интер" предложит "Манчестер Юнайтед" обменяться футболистами

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"Интер" предложит "Манчестер Юнайтед" обменяться футболистами

Миланский "Интер" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предложит хорватского полузащитника Ивана Перишича в обмен на чилийского нападающего манкунианцев Алексиса Санчеса.

В нынешнем сезоне 31-летний Перишич выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. 31-летний Санчес играет на правах аренды за "Интер". На его счету четыре забитых мяча и 10 голевых передач в 27 поединках.

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