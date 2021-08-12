"Интер" предложит "Наполи" обмен игроками

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Миланский "Интер" заинтересован в подписании вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье.

По информации Football Italia, "нерадзурри" хотят заполучить 30-летнего футболиста в обмен на Алексиса Санчеса с доплатой в размере 15 миллионов евро.

Однако неаполитанцы на такие условия не согласны. Чилиец им не нужен, а трансфер своего капитана клуб оценивает в 30 миллионов.

Самому Инсинье, который следующим летом может стать свободным агентом, "Интер" готов платить 6 миллионов евро в год.

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