"Интер" предложит улучшенный контракт форварду Мартинесу

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"Интер" предложит улучшенный контракт форварду Мартинесу

"Интер" намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб готов увеличить зарплату футболиста до 2,7 миллионов евро в год. Сейчас форвард получает 1,5 миллиона в год.

Ранее сообщалось, что Мартинес попал в сферу интересов "Барселоны".

22-летний Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года. Всего он провел за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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