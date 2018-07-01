"Интер" предпримет последнюю попытку купить Рафинью Алькантару

Миланский "Интер" предпримет последнюю попытку купить полузащитника "Барселоны" Рафинью Алькантару.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" предложат каталонскому клубу вариант с арендой 25-летнего бразильца с обязательством выкупа следующим летом за 36 миллионов евро.

Напомним, что "Интер" имел право выкупить Рафинью по окончании прошлого сезона, однако не смог этого сделать из-за финансового фейр-плей.

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