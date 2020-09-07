"Интер" представил третью форму на новый сезон

Миланский "Интер" презентовал новую третью форму на сезон-2020/21.

Техническим спонсором команды является Nike.

Экипировка выполнена в темных тонах: на форме изображены черные и серые горизонтальные полосы.

В данном комплекте игроки будут выступать в еврокубках. Комплект вдохновлен кроссовками Air Max 97 Silver Bullets и формами 1990-х годов.

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