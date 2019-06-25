"Интер" представил вторую форму бирюзового цвета

"Интер" представил второй комплект формы, в которых команда будет выступать в гостевых матчах.

Комплект выполнен в бирюзовом цвете с черно-золотыми вставками, шорты - белого цвета.

Техническим спонсором "Интера" является компания Nike.

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