"Интер" представил выездную форму на новый сезон

Теги интер милан

"Интер" представил выездную форму на новый сезон

Миланский "Интер" презентовал форму для выездных матчей следующего сезона, сообщает Footyheadlines.

Экипировка разработана компанией Nike. Футболка выполнена в белом цвете с серым ромбовидным принтом. Гетры, при этом, будут синего цвета.

Фото: новая гостевая форма "Интера".

Не пропустите: Наингголан стал игроком "Интера". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов