"Интер" представил выездную форму на новый сезон

Миланский "Интер" презентовал форму для выездных матчей следующего сезона, сообщает Footyheadlines.

Экипировка разработана компанией Nike. Футболка выполнена в белом цвете с серым ромбовидным принтом. Гетры, при этом, будут синего цвета.

Фото: новая гостевая форма "Интера".

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