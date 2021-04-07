"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)

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"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)Фото: Твиттер @Inter 
Миланский "Интер" презентовал специальную футболку, на которой впервые появился новый логотип клуба. 

Форма выполнена в желтом, белом, черном и синем цветах, а дизайн с геометрическими фигурами вдохновлен ​​подходом одного из основателей клуба, художника-футуриста Джорджо Муджиани

На сайте клуба о новой коллекции сказано, что она отражает ценности Клуба — инклюзивность и братство.

Переплетение геометрических форм и палитра, которая включает желтый, белый, черный и синий цвета, напоминает о призвании, которое всегда делало Милан самым интернациональным городом Италии.

Напомним, в марте итальянский гранд представил новая логотип. В его центре находятся стилизованные буквы IM – Internazionale Milano.

"Интер" на данный момент лидирует в Серии А, имея в своем активе 68 очков после 28 матчей. 

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