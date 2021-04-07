"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)
Фото: Твиттер @Inter
Миланский "Интер" презентовал специальную футболку, на которой впервые появился новый логотип клуба.
Форма выполнена в желтом, белом, черном и синем цветах, а дизайн с геометрическими фигурами вдохновлен подходом одного из основателей клуба, художника-футуриста Джорджо Муджиани.
На сайте клуба о новой коллекции сказано, что она отражает ценности Клуба — инклюзивность и братство.
Переплетение геометрических форм и палитра, которая включает желтый, белый, черный и синий цвета, напоминает о призвании, которое всегда делало Милан самым интернациональным городом Италии.
| MAGLIA— Inter (@Inter) April 7, 2021
La prima maglia con il nuovo logo dà forma alla nostra storia.
Lasciati ispirare dalla nostra città.
Sei pronto? #IMInter ⚫️ pic.twitter.com/W2OuAdS74D
Напомним, в марте итальянский гранд представил новая логотип. В его центре находятся стилизованные буквы IM – Internazionale Milano.
"Интер" на данный момент лидирует в Серии А, имея в своем активе 68 очков после 28 матчей.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17