"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)

Фото: Твиттер @Inter

Миланский "Интер" презентовал специальную футболку, на которой впервые появился новый логотип клуба.

Форма выполнена в желтом, белом, черном и синем цветах, а дизайн с геометрическими фигурами вдохновлен ​​подходом одного из основателей клуба, художника-футуриста Джорджо Муджиани.

На сайте клуба о новой коллекции сказано, что она отражает ценности Клуба — инклюзивность и братство.

Переплетение геометрических форм и палитра, которая включает желтый, белый, черный и синий цвета, напоминает о призвании, которое всегда делало Милан самым интернациональным городом Италии.

| MAGLIA



La prima maglia con il nuovo logo dà forma alla nostra storia.

Lasciati ispirare dalla nostra città.



Sei pronto? #IMInter ⚫️ pic.twitter.com/W2OuAdS74D — Inter (@Inter) April 7, 2021

Напомним, в марте итальянский гранд представил новая логотип. В его центре находятся стилизованные буквы IM – Internazionale Milano.

"Интер" на данный момент лидирует в Серии А, имея в своем активе 68 очков после 28 матчей.