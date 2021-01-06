"Интер" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии

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"Интер" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии

Миланский "Интер" потерпел первое поражение в чемпионате Италии после серии из 11 матчей без проигрышей. В 16-м туре Серии А миланский клуб на выезде проиграл генуэзской "Сампдории" со счетом 1:2.

В предыдущий раз "Интер" проигрывал 17 октября в матче 4-го тура с "Миланом" (1:2). С тех пор "нерадзурри" одержали девять побед при двух поражений.

"Интер", набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч клуб проведет 10 января на выезде с "Ромой".

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