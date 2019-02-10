"Интер" прервал серию неудач гостевой победой над "Пармой" (видео)

В рамках 23-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на выезде минимально обыграл "Парму". Единственный гол в матче забил аргентинский нападающий "нерадзурри" Лаутаро Мартинес.

"Парма" – "Интер" - 0:1

Гол: Мартинес, 79 - 0:1.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони, Бастони, Барилла, Скоццарелла (Штулац, 77), Силигарди (Биабиани, 58), Куцка (Спрокати, 84), Жервиньо, Инглезе.

"Интер": Ханданович, де Врей, Д`Амброзио, Асамоа, Шкриньяр, Наингголан (Гальярдини, 88), Брозович, Жоау Мариу (Мартинес, 77), Весино, Перишич, Икарди (Соареш, 90).

Таким образом, "Интер" прервал свою серию неудач - команда не могла победить на протяжении четырёх игр. Миланцы остались на третьей строчке в турнирной таблице первенства, а "Парма" сохранила за собой 12-е место.

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