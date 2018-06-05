"Интер" претендует на бразильского таланта

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"Интер" претендует на бразильского таланта

Миланский "Интер" претендует на полузащитника "Бордо" Малкома, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" хотели бы купить 21-летнего бразильца этим летом, однако клуб отпугивает цена футболиста - 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Малком сыграл за "Бордо" 38 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов.

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