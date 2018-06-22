"Интер" претендует на хавбека сборной Португалии

Миланский "Интер" претендует на полузащитника сборной Португалии Вильяма Карвалью, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" хотят в ближайшее время подписать 26-летнего хавбека, который на данный момент является свободным агентом.

Напомним, что недавно Карвалью расторг контракт с лиссабонским "Спортингом" из-за скандала в клубе.

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