"Интер" претендует на хавбека сборной Португалии

Теги интер миланвильям карвальюпортугалияспортинг лиссабон

"Интер" претендует на хавбека сборной Португалии

Миланский "Интер" претендует на полузащитника сборной Португалии Вильяма Карвалью, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" хотят в ближайшее время подписать 26-летнего хавбека, который на данный момент является свободным агентом.

Напомним, что недавно Карвалью расторг контракт с лиссабонским "Спортингом" из-за скандала в клубе.

Не пропустите: Наингголан сделал важное заявление о переходе в "Интер". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов