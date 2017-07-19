"Интер" претендует на Верратти

Миланский "Интер" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖ Марко Верратти, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "нерадзурри" готовы предложить за звёздного итальянца 50 миллионов евро и португальского полузащитника Жоау Мариу.

Напомним, что Верратти также интересуется каталонская "Барселона", а руководство ПСЖ пытается удержать футболиста.

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