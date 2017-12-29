"Интер" претендует на вингера "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Жерар Деулофеу попал в сферу интересов миланского "Интера", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с арендой 23-летнего испанца. Переход может состояться уже в январе.

В этом сезоне Деулофеу сыграл за "Барселону" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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