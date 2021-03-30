"Интер" презентовал новую эмблему

Теги интер милан

"Интер" презентовал новую эмблему

Миланский "Интер" официально сменил клубную эмблему.

Фото нового логотипа опубликовано в твиттере "нерадзурри".

Новая эмблема "Интера" выполнена в трёх цветах - чёрном, синем и белом. В её центре находятся стилизованные буквы IM – Internazionale Milano.

Какие логотипы были у клуба ранее, смотрите ниже.

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