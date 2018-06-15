"Интер" придумал хитрую схему, чтобы заполучить Дембеле

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"Интер" придумал хитрую схему, чтобы заполучить Дембеле

"Интер" продолжает переговоры по трансферу бельгийского полузащитника "Тоттенхэма" Муссы Дембеле, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб хочет подключить к сделке китайский "Цзянсу Сунин". Планируется, что хавбек перейдет в "Интер" на два года, а затем перейдет в китайский клуб. Дело в том, что "Интер" и "Цзянсу" принадлежат одному владельцу.

Напомним, что 30-летний Дембеле не договорился с "Тоттенхэмом" о продлении контракта, который истекает через год. Игроком также интересуются "Ювентус" и "Наполи".

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