"Интер" приготовил предложение по Бельерину

"Интер" нацелился на защитника "Арсенала" Эктора Бельерина.

Как сообщает Express, "нерадзурри" готовы выложить за 25-летнего испанца 30 миллионов евро. Ранее интерес к игроку также проявляли "Атлетико" и "Севилья".

Действующий контракт Бельерина с "канонирами" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Бельерина один гол и два ассиста в 16 играх.

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