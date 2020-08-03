"Интер" примет решение по Конте после Лиги Европы

Наставник "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб и тренер обсудят будущее после Лиги Европы, где в 1/8 финала "Интер" будет играть против "Хетафе".

Конте возглавил "Интер" в июне 2019 года. В минувшем сезоне клуб финишировал в чемпионате на втором месте, показав лучший результат в Серии А за последние девять лет.

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