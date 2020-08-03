"Интер" примет решение по Конте после Лиги Европы

Теги интер миланантонио конте

"Интер" примет решение по Конте после Лиги Европы

Наставник "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб и тренер обсудят будущее после Лиги Европы, где в 1/8 финала "Интер" будет играть против "Хетафе".

Конте возглавил "Интер" в июне 2019 года. В минувшем сезоне клуб финишировал в чемпионате на втором месте, показав лучший результат в Серии А за последние девять лет.

Читайте также: "Интер" рассматривает двух кандидатов на замену Конте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Утверждена дата старта нового сезона Серии А

Утверждена дата старта нового сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов