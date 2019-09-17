"Интер" принимал "Славию" и спасся в добавленное время
"Интер" в домашнем матче сыграл вничью со "Славией" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе гостей голом отметился 23-летний форвард Питер Олайинка. У миланцев забил Николо Барелла.
"Интер" - "Славия" - 1:1 (0:0)
Голы: Олайинка, 63 - 0:1, Барелла, 90 - 1:1
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку.
"Славия": Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85).
Команды выступают в группе F.
Во втором туре группового этапа "Интер" сыграет с "Барселоной", а "Славия" встретится с "Боруссией".
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