"Интер" принял громкое решение по Икарди
"Интер" решил сменить капитана команды. Ранее им был Мауро Икарди, теперь же новым капитаном назначен голкипер Самир Ханданович.
Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM— Inter (@Inter) 13 февраля 2019 г.
О том, почему миланский клуб принял такое решение неизвестно. Однако ранее сообщалось, что Икарди не может договориться с клубом о новом контракте.
Аргентинец хочет получать 7,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист участвовал в 20 матах, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
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|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
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|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
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|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
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|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
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