"Интер" принял громкое решение по Икарди

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"Интер" принял громкое решение по Икарди

"Интер" решил сменить капитана команды. Ранее им был Мауро Икарди, теперь же новым капитаном назначен голкипер Самир Ханданович.

О том, почему миланский клуб принял такое решение неизвестно. Однако ранее сообщалось, что Икарди не может договориться с клубом о новом контракте.

Аргентинец хочет получать 7,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист участвовал в 20 матах, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

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