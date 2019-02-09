"Интер" принял интересное решение по одному из игроков

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"Интер" принял интересное решение по одному из игроков

"Интер" продлил контракт с Миланом Шкриниаром, сообщает Corriere dello Sport.

Согласно новому соглашению словаку повысят оклад с 1.7 млн евро в год до 3 млн евро в год плюс бонусы. Контракт будет действовать 2023 года. 

Шкриниар перешел в "Интер" из "Сампдории" летом 2017 года за 34 миллиона евро. В текущем сезоне 23-летний игрок участвовал в 28 матчах.  "Интер" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 40 баллов.

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