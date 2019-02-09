"Интер" принял интересное решение по одному из игроков
"Интер" продлил контракт с Миланом Шкриниаром, сообщает Corriere dello Sport.
Согласно новому соглашению словаку повысят оклад с 1.7 млн евро в год до 3 млн евро в год плюс бонусы. Контракт будет действовать 2023 года.
Шкриниар перешел в "Интер" из "Сампдории" летом 2017 года за 34 миллиона евро. В текущем сезоне 23-летний игрок участвовал в 28 матчах. "Интер" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 40 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Рома
|23
|38
|5
|Лацио
|23
|38
|6
|Милан
|22
|36
|7
|Аталанта
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|23
|9