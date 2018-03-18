"Интер" принял решение по будущему Шкриньяра

Миланский "Интер" принял решение по будущему своего защитника Милана Шкриньяра, информирует readmanutd.com.

По сведениям источника, "нерадзурри" не планируют расставаться с 23-летним беком, которым интересуются манчестерские "Сити" и "Юнайтед", каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", ближайшим летом. Однако клуб готов будет рассмотреть вариант с продажей словака, если получит по нему достойное предложение.

Напомним, "Реал" видит в Шкриньяре замену Варану. | soccernews.ru