"Интер" принял решение по будущему Шкриньяра

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"Интер" принял решение по будущему ШкриньяраМиланский "Интер" принял решение по будущему своего защитника Милана Шкриньяра, информирует readmanutd.com.

По сведениям источника, "нерадзурри" не планируют расставаться с 23-летним беком, которым интересуются манчестерские "Сити" и "Юнайтед", каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", ближайшим летом. Однако клуб готов будет рассмотреть вариант с продажей словака, если получит по нему достойное предложение.

Напомним, "Реал" видит в Шкриньяре замену Варану. | soccernews.ru

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