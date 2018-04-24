"Интер" принял решение по Канселу

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"Интер" принял решение по Канселу

"Интер" собирается выкупить трансфер португальского защитника "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб имеет приоритетное право на выкуп прав на игрока за 35 миллионов евро до 31 мая. Впрочем "нерадзурри" хотят сделать это позже и ведут переговоры с "Валенсией" по этому поводу.

В нынешнем сезоне 23-летний Канселу выступает за "Интер" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" нацелился на полузащитника "Вильярреала". | http://soccernews.ru

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