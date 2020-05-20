"Интер" принял решение по Мозесу

"Интер", вероятно, не воспользуется правом выкупа хавбека Виктора Мозеса.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" имеет право выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но клуб требует в два раза уменьшить сумму.

Отмечается, что "Челси" не собирается идти на уступки, поэтому летом игрок вернется в их расположение.

"Интер" арендовал Мозеса минувшей зимой. За это время он провел 7 игр и отметился одной голевой передачей.

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