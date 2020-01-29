"Интер" принял решение выйти из борьбы за Жиру

Теги оливье жируинтер милантоттенхэмтрансферы

"Интер" принял решение выйти из борьбы за Жиру

"Интер" отказался бороться за трансфер 33-летнего нападающего "Челси" Оливье Жиру. Об этом сообщает Sky in Italy.

По информации источника, руководство "нерадзурри" после покупки игрока "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена считает, что состав миланского клуба полностью укомплектован.

Ранее сообщалось, что во французе заинтересован "Тоттенхэм" и "Барселона".

В текущем сезоне Жиру провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

А еще: Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для "Интера"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сможет ли "РБ Лейпциг" чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть!

Сможет ли "РБ Лейпциг" чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов