"Интер" принял решение выйти из борьбы за Жиру
"Интер" отказался бороться за трансфер 33-летнего нападающего "Челси" Оливье Жиру. Об этом сообщает Sky in Italy.
По информации источника, руководство "нерадзурри" после покупки игрока "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена считает, что состав миланского клуба полностью укомплектован.
Ранее сообщалось, что во французе заинтересован "Тоттенхэм" и "Барселона".
В текущем сезоне Жиру провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
А еще: Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для "Интера"| http://soccernews.ru
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|24
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|Вулверхэмптон
|24
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|Саутгемптон
|24
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|Арсенал Лондон
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|11
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Астон Вилла
|24
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|Вест Хэм Юнайтед
|23
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|18
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|Уотфорд
|24
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