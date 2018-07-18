"Интер" принял важное решение по Икарди

"Интер" хочет продлить контракт с нападающим Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предложил футболисту новое соглашение с зарплатой в шесть миллионов евро в год. При этом, "Интер" намерен убрать из контракта пункт о фиксированной сумме отступных.

В данный момент отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро, но этот пункт действовал только до середины июля.

В минувшем сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 36 матчей и забил 29 голов.

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