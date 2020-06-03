"Интер" приобрел защитника "Панатинаикоса"

"Интер" в ближайшее время объявит о трансфере защитника "Панатинаикоса" Георгиоса Ваяннидиса.

"Сделка завершена. Ваяннидис заключил с клубом контракт на 4 года с зарплатой 0,5 миллиона евро за сезон. Трансфер обошелся "Интеру" в 400 тысяч евро. В следующем сезоне игрока отправят в аренду в другой итальянский клуб", - сообщил журналист Николо Скира.

18-летний Ваяннидис является воспитанником "Панатинаикоса". За первую команду он сыграл всего один матч, в котором отметился одним голом и одним ассистом.

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