"Интер" продал 10 игроков, чтобы сохранить Перишича в команде

Теги интер миланиван перишич

"Интер" продал 10 игроков, чтобы сохранить Перишича в команде

"Интер" опубликовал результаты финансовой деятельности клуба в прошлом сезоне. 

Так, доход миланского клуба составил 318,2 миллиона евро. В сообщении отмечается, что "Интер" сумел выполнить нормы финансового fair play.

Для этого "Интеру" следовало выручить 35 миллионов евро от продажи футболистов минувшим летом, с чем миланцы и справились.

Предполагалось, что команду покинет полузащитник Иван Перишич, но клуб в итоге продал других футболистов на сумму в 51 миллион евро. 

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