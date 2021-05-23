"Интер" продемонстрировал лучший результат по набору очков с 2007 года

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

"Интер" разгромил "Удинезе" (5:1) в 38-м туре Серии А. Подопечные Антонио Конте, выиграв чемпионат, набрала 91 очко.

Лишь раз за время выступлений в высшей лиге Италии миланцам удавалось набрать больше очков – 97 в сезоне-2006/07.

Также "Интер" в третий раз в истории забил в Серии А 89+ голов. Ранее ему это удавалось в сезонах-1949/50 (99 мячей) и 1950/51 (107).

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