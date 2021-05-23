"Интер" продемонстрировал лучший результат по набору очков с 2007 года
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
"Интер" разгромил "Удинезе" (5:1) в 38-м туре Серии А. Подопечные Антонио Конте, выиграв чемпионат, набрала 91 очко.
Лишь раз за время выступлений в высшей лиге Италии миланцам удавалось набрать больше очков – 97 в сезоне-2006/07.
Также "Интер" в третий раз в истории забил в Серии А 89+ голов. Ранее ему это удавалось в сезонах-1949/50 (99 мячей) и 1950/51 (107).
Также не пропустите: "Интер" уничтожил "Удинезе" в последнем туре Серии А. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17