"Интер" продемонстрировал лучший результат по набору очков с 2007 года

Теги серия аинтер милан

"Интер" продемонстрировал лучший результат по набору очков с 2007 годаФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

"Интер" разгромил "Удинезе" (5:1) в 38-м туре Серии А. Подопечные Антонио Конте, выиграв чемпионат, набрала 91 очко.

Лишь раз за время выступлений в высшей лиге Италии миланцам удавалось набрать больше очков – 97 в сезоне-2006/07.

Также "Интер" в третий раз в истории забил в Серии А 89+ голов. Ранее ему это удавалось в сезонах-1949/50 (99 мячей) и 1950/51 (107).

Также не пропустите: "Интер" уничтожил "Удинезе" в последнем туре Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов