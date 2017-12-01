"Интер" продлил контракт с Хандановичем

Теги интер милансамир ханданович

"Интер" продлил контракт с Хандановичем

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Самиром Хандановичем.

Словенский страж ворот заключил с "нерадзурри" соглашение до 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

По некоторым данным, зарплата 33-летнего голкипера составит три миллиона евро за сезон.

Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года, в его активе 195 матчей.

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