"Интер" продлил контракт с одним из лидеров команды
Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен
Пресс-служба миланского "Интера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с хорватским полузащитником Марцело Брозовичем.
Соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока увеличится до шесть миллионов евро в год.
29-летний Брозович выступает за "Интер" с 2016 года. Всего он провел за клуб 279 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 35 результативных передач. Ранее играл за "Хрватски Драговоляц", "Локомотиву" и "Динамо" (Загреб). За сборную Хорватии провел 70 матчей и забил семь мячей. Двукратный чемпион Хорватии, чемпион Италии, обладатель Суперкубка Хорватии, обладатель Суперкубка Италии. Финалист чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17