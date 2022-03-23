"Интер" продлил контракт с одним из лидеров команды

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"Интер" продлил контракт с одним из лидеров команды

Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского "Интера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с хорватским полузащитником Марцело Брозовичем.

Соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока увеличится до шесть миллионов евро в год.

29-летний Брозович выступает за "Интер" с 2016 года. Всего он провел за клуб 279 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 35 результативных передач. Ранее играл за "Хрватски Драговоляц", "Локомотиву" и "Динамо" (Загреб). За сборную Хорватии провел 70 матчей и забил семь мячей. Двукратный чемпион Хорватии, чемпион Италии, обладатель Суперкубка Хорватии, обладатель Суперкубка Италии. Финалист чемпионата мира.

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