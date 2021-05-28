"Интер" продлил контракт с основным защитником

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"Интер" продлил контракт с основным защитником

Фото сайт "Интера"

Миланский "Интер" объявил о продлении соглашения с центральным защитником Алессандро Бастони.

Предыдущий контракт действовал до июня 2023 года, а новый рассчитан до лета 2024-го.

22-летний Бастони стал игроком "Интера" в 2017 году, провёл 74 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Дважды сдавался в аренду - "Аталанте" и "Парме".

Ранее сообщалось, что на итальянца претендуют "Ливерпуль", "Бавария" и "Барселона".

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