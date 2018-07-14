"Интер" продлил контракт с перспективным защитником

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"Интер" продлил контракт с перспективным защитником

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Алессандро Бастони.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор между "нерадзурри" и 19-летним футболистом истекал в 2022 году.

Напомним, что "Интер" купил Бастони у "Аталанты" прошлым летом, но оставил его на два сезона в аренде в бергамском клубе.

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