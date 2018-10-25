"Интер" продлил контракт с шестью футболистами основного состава

Теги интер миланантонио кандревамирандамарцело брозович

"Интер" продлил контракт с шестью футболистами основного состава
"Интер" объявил о продлении контрактов с шестью футболистами, сообщает официальный сайт клуба.

Новые соглашения подписали:

Защитники: 34-летний Миранда - до лета 2020 года и 25-летний Энрике Дальберт - до 2023 года.

Полузащитники: 26-летний Марцело Брозович - до 2022 года, 31-летний Антонио Кандрева - до 2021 года, 27-летний Матиас Весино - до 2022 года и 24-летний Роберто Гальярдини - до 2023 года.

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