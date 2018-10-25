"Интер" продлил контракт с шестью футболистами основного состава
"Интер" объявил о продлении контрактов с шестью футболистами, сообщает официальный сайт клуба.
Новые соглашения подписали:
Защитники: 34-летний Миранда - до лета 2020 года и 25-летний Энрике Дальберт - до 2023 года.
Полузащитники: 26-летний Марцело Брозович - до 2022 года, 31-летний Антонио Кандрева - до 2021 года, 27-летний Матиас Весино - до 2022 года и 24-летний Роберто Гальярдини - до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8