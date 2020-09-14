"Интер" продлил контракт со вторым голкипером Паделли

Голкипер "Интера" Даниэле Паделли заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение вратаря с миланцами рассчитано до лета 2021 года.

34-летний футболист выступает в "Интере" с 2017 года. За три года вратарь принял участие лишь в 8 матчах команды.

В скором времени "Интер" также продлит соглашение с основным голкипером Самиром Хандановичем.

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