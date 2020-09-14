"Интер" продлил контракт со вторым голкипером Паделли
Голкипер "Интера" Даниэле Паделли заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение вратаря с миланцами рассчитано до лета 2021 года.
| ANNUNCIO— Inter (@Inter) September 14, 2020
Nuova stagione in maglia nerazzurra per @DanielePadelli ⚫️
https://t.co/6tIeXO3SMw#FCIM
34-летний футболист выступает в "Интере" с 2017 года. За три года вратарь принял участие лишь в 8 матчах команды.
В скором времени "Интер" также продлит соглашение с основным голкипером Самиром Хандановичем.
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|Интер Милан
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|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
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|9
|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
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|Сассуоло
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|13
|Фиорентина
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|Сампдория
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|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
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|18
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