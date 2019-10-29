"Интер" продлил соглашение с Жоау Мариу, которого планирует выкупить "Локомотив"

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"Интер" продлил соглашение с Жоау Мариу, которого планирует выкупить "Локомотив"

"Интер" подписал новое соглашение с хавбеком Жоау Мариу, который находится в аренде в "Локомотиве".

По сведениям Calciomercato, новый контракт будет действовать до лета 2022 года. Напомним, что "Локомотив" планирует выкупить футболиста по окончании аренды.

"Железнодорожники" арендовали Мариу минувшим летом на один сезон. В составе российского клуба игрок провел 10 матчей, забил один гол и отдал пять ассистов.

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