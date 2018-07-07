"Интер" продлит контракт с Гальярдини

Миланский "Интер" продлит контракт с полузащитником Роберто Гальярдини, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, стороны уже согласовали детали нового соглашения, срок которого будет рассчитан до 2023 года. Официально о сделке будет объявлено в понедельник.

24-летний Гальярдини выступает за "Интер" с 2017 года, сыграл 51 матч и забил 2 гола.

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