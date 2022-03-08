"Интер" продлит контракт с Индзаги

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"Интер" продлит контракт с Индзаги

Фото: инстаграм Симоне Индзаги/Автор неизвестен

Миланский "Интер" продлит контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Gazzetta dello Sport..

По сведениям источника, соглашение между итальянским клубом и тренером будет действовать до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Зарплата специалиста вырастет до пяти миллионов евро в год.

45-летний Индзаги возглавил "Интер" прошлым летом. Под его руководством клуб занимает второе место в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, но в первом матче проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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