"Интер" продлит контракт со своим ключевым игроком

Миланский "Интер" продлит контракт со своим голкипером Самиром Хандановичем, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, 33-летний вратарь подпишет с "нерадзурри" новое соглашение сроком до лета 2021-го года.

Отметим, что срок действия нынешнего контракта словенца истекает по окончанию сезона 2018/2019.

Не пропустите: "Интер" планирует вдвое увеличить сумму отступных за Икарди. | soccernews.ru