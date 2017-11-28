"Интер" продлит контракт со своим ключевым игроком

Теги интер милансамир ханданович

"Интер" продлит контракт со своим ключевым игрокомМиланский "Интер" продлит контракт со своим голкипером Самиром Хандановичем, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, 33-летний вратарь подпишет с "нерадзурри" новое соглашение сроком до лета 2021-го года.

Отметим, что срок действия нынешнего контракта словенца истекает по окончанию сезона 2018/2019.

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