"Интер" продолжает борьбу за игрока "Атлетико"

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"Интер" продолжает борьбу за игрока "Атлетико"

"Интер" по-прежнему интересуется хорватским защитником "Атлетико" Шиме Врсалько, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен арендовать футболиста в правом выкупа через год. Впрочем, "Атлетико" согласен только на обязательство выкупа игрока. Также им интересуются "Рома" и "Наполи".

В прошлом сезоне 25-летний Врсалько провел за "Атлетико" 29 матчей и отдал 5 результативных передач.

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