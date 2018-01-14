"Интер" продолжает переговоры по Рафинье

"Интер" не оставляет попыток купить бразильского полузащитника "Барселоны" Рафинью Алькантару, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, сегодня миланский клуб проведет очередной раунд переговоров по трансферу игрока.

"Интер" намерен арендовать 24-летнего Рафинью на полгода с правом выкупа за 18 миллионов евро. Однако каталонцы считают, что выкуп игрока возможен не менее, чем за 30 миллионов евро.

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